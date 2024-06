Jobs Act: Renzi, ‘in Pd pro e contro, vedremo che succederà a referendum’

agenzia

Roma, 13 giu. “Una notizia è uscita quasi in silenzio ma è molto interessante: la Cgil ha raggiunto il mezzo milione di firme necessarie a svolgere i referendum contro il Jobs Act. Si terrà dunque nella primavera del 2025. Bene, no? Gli italiani potranno scegliere. E vedremo chi sta con i riformisti e chi no. Perché oggi tutti applaudono il Pd per il 24% alle Europee (chapeau). Ma come noto quel 24% contiene quelli per l’Ucraina e quelli che vogliono sciogliere la Nato. Quelli per il Jobs Act e quelli contro il Jobs Act. Sarà interessante vedere che succederà col referendum, non resta che attendere”. Così Matteo Renzi nella enews.

