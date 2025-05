Jobs Act: Renzi, ‘non cambio idea, se qualcuno vuole l’abiura ha sbagliato persona’**

agenzia

Roma, 6 mag. “Non mi stupiscono le posizioni di chi come Schlein e Landini sono contro il JobsAct esattamente come erano contro il JobsAct Meloni e Salvini. Dai Cinque Stelle a Forza Italia tutti hanno dato un racconto del JobsAct volutamente falso. Cos’era il JobsAct? Lo slogan di una politica economica, quella del mio governo e di quello Gentiloni”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

“Cosa c’era dentro questa politica economica? (…) scelte che hanno segnato una stagione positiva per l’economia italiana. Io le difendo tutte, per forza: erano le mie riforme. Le ho pensate, le ho volute, le ho votate. Ovvio che ora le difendo. Cosa fa la Cgil? Vuole mettere il lavoro al centro del dibattito. E per farlo polemizza con le mie riforme anche perché la Meloni di riforme non ne fa: lei fa i tweet, non le riforme. E dicono: votate contro il JobsAct. Ma in realtà votano contro singole norme. E sia chiaro: se passa il referendum, non torna l’articolo 18. Torna la legge Monti. Ok? Questa è la verità. Di cui nessuno sembra interessarsi”.