Roma, 07 mag. – “La legge per la flat tax sopra i 100mila euro per chi faceva rientrare i capitali dall’estero ha portato dei risultati incredibili, Elly non mi fare il referendum pure su questo”. Matteo Renzi scherza così con Elly Schlein, alludendo al Iobs Act, agli Stati generarli dei commercialisti a Roma.

