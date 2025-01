++ John Elkan entra nel cda di Meta, ‘sono onorato’ ++

agenzia

Zuckerberg, lui e altri nuovi membri aiuteranno per nuove sfide

ROMA, 06 GEN – Meta ha annunciato oggi che John Elkann, Dana White e Charlie Songhurst sono stati eletti nel consiglio di amministrazione dell’azienda. “”Sono onorato di poter contribuire al futuro di una delle aziende più significative del XXI secolo,” ha affermato John Elkann, ceo di Exor. “Sono felice di apportare al consiglio la mia esperienza globale e una prospettiva di lungo termine, in una fase in cui Meta continua a plasmare e estendere i confini dell’innovazione e della tecnologia”. Per Mark Zuckerberg, “Dana, John e Charlie porteranno un insieme di esperienze e di prospettive che ci aiuteranno ad affrontare le enormi opportunità che ci attendono con l’intelligenza artificiale, i dispositivi indossabili e il futuro della connessione umana”.

