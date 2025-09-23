JTI, dialogo con le istituzioni per l’acquisto di tabacco italiano

agenzia

NAPOLI (ITALPRESS) – “JTI é attualmente impegnata in un dialogo con le istituzioni per l’acquisto di tabacco italiano. Siamo quindi fiduciosi che, insieme, potremo definire un’intesa solida, capace di rafforzare ulteriormente il comparto e valorizzarne il potenziale”. Lo ha detto Adriana Valle, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, intervenuta oggi al Congresso Unitab Europa 2025 a Napoli, il summit organizzato dall’Unione Nazionale Tabacco, l’organizzazione che rappresenta e coordina i coltivatori di tabacco in Italia. Nel suo intervento, Valle ha sottolineato “il valore strategico della filiera tabacchicola italiana”, evidenziando “la necessitá di rafforzare il dialogo tra istituzioni e imprese, di investire in sostenibilitá e innovazione e di costruire un modello produttivo competitivo, ma anche etico”. Un approccio che, secondo la manager, “puó garantire continuitá e crescita al settore, valorizzando al tempo stesso il ruolo dei territori”. In questa direzione, viene evidenziato in una nota, “si inserisce l’impegno pluriennale dell’azienda, che da quasi venti anni investe in modo crescente nella filiera tabacchicola italiana, accompagnandone l’evoluzione con continuitá e attenzione al territorio. JTI ha infatti sostenuto lo sviluppo del comparto agricolo, promuovendo pratiche sostenibili e rafforzando il legame con le comunitá locali, in un percorso orientato alla qualitá e alla responsabilitá”. Un impegno rafforzato dall’introduzione del calendario fiscale triennale, previsto dalla Legge di Bilancio 2023, che ha contribuito a garantire maggiore stabilitá al settore e a rendere piú efficace la pianificazione degli investimenti. Su queste premesse si inserisce l’ultimo accordo triennale per l’acquisto di tabacco italiano: un’intesa che ha consolidato il rapporto tra industria e filiera agricola, generando valore e continuitá, e confermando la volontá di JTI di investire in una filiera che guarda al futuro con ambizione e responsabilitá. – foto ufficio stampa JTI Italia – (ITALPRESS). fsc/com 23-Set-25 16:23

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA