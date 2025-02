Just Work apre una nuova sede a Gela (CL): cresce la rete di intermediazione tra aziende e agenzie per il lavoro

agenzia

– Caltanissetta, 25/02/2025 Just Work continua la sua espansione con l’apertura di una nuova sede a Gela, la seconda in Sicilia dopo Catania. Questa nuova inaugurazione, la prima del 2025, segna un nuovo capitolo nella storia dell’azienda che consolida così la propria posizione come intermediario chiave tra imprese e agenzie per il lavoro.

«Siamo partiti durante la pandemia e abbiamo aperto il nostro primo ufficio nel 2020. Oggi, con grande soddisfazione, contiamo dieci filiali in tutta Italia», spiega Angelo Bilotta, fondatore e amministratore della società di consulenza. «L’espansione in Sicilia è un passo fondamentale per rispondere alle esigenze del mercato locale, caratterizzato da una crescente richiesta di flessibilità lavorativa».

Negli ultimi anni, il mondo del lavoro ha subito profonde trasformazioni. Le aziende, sempre più consapevoli delle difficoltà legate alla gestione diretta del personale, si affidano con maggiore frequenza alle agenzie per il lavoro. Tuttavia, districarsi tra le numerose offerte disponibili può essere complesso. In questo scenario, Just Work riveste un ruolo cruciale perché, grazie al proprio modello innovativo, supporta le imprese operando come un vero e proprio broker che ottimizza il processo di selezione e gestione delle risorse.

«Il nostro compito non è occuparci direttamente della selezione del personale, ma affiancare le aziende nell’individuare l’agenzia per il lavoro più idonea alle loro esigenze – spiega Bilotta -. Dopo oltre 15 anni di esperienza in questo settore ho infatti capito che spesso manca una figura in grado di fare da ponte tra realtà produttive e agenzie per il lavoro, un consulente con la competenza necessaria per guidare le società nella scelta migliore. Da questa esigenza è nata Just Work: la nostra consulenza non solo semplifica la ricerca della giusta agenzia per il lavoro, ma genera valore anche per le stesse agenzie, ottimizzando l’incontro tra domanda e offerta di risorse umane».

Le aziende possono avvalersi della somministrazione sia per contratti a tempo determinato che indeterminato, con inserimenti fino a 36 mesi o oltre. I lavoratori sono assunti dall’agenzia per il lavoro che ne cura gli aspetti amministrativi e retributivi. Inoltre, per legge, le assunzioni avvengono nel rispetto dei contratti collettivi nazionali, che ne regolano livello, inquadramento e condizioni lavorative.

«Tra i numerosi vantaggi offerti da questo approccio – illustra Bilotta – vi è, non solo l’eliminazione dei costi e delle complessità burocratiche legate alla selezione e all’assunzione del personale, ma anche la possibilità per le aziende di avvalersi di professioni già formati e qualificati per un inserimento efficace e immediato. Inoltre, la flessibilità contrattuale permette di gestire al meglio il turnover del personale, con contratti prorogabili. In caso di necessità, è possibile sostituire rapidamente un lavoratore che non risponde alle aspettative aziendali, assicurando così una continuità operativa senza intoppi o ritardi».