Abc, il fermo agli Hamptons, rinomata località di mare

NEW YORK, 18 GIU – Justin Timberlake è stato arrestato negli Hampton, la rinomata località di mare vicino New York, per guida in stato di ebbrezza. Lo riporta Abc citando alcune fonti, secondo le quali l’arresto è avvenuto ieri sera a Sag Harbor. La star sarà in tribunale nelle prossime ore.

