Kaleon dei Borromeo punta a gestire nuovi tesori, guarda a Borsa

Oltre a isole sul Lago Maggiore nuovi siti in Italia ed estero

MILANO, 16 GIU – La famiglia Borromeo cambia il nome di Sag in Kaleon con l’idea di valorizzare, preservare e custodire il patrimonio storico e artistico italiano e internazionale e non solo quello della storica famiglia che già comprende in prima battuta le isole borromee del Lago Maggiore. Tra le opzioni sul tappeto c’è anche quella di quotare in Borsa la nuova realtà. Con un modello di business unico in Italia, Kaleon, facendo leva su una pluridecennale esperienza propone al mercato un progetto imprenditoriale finalizzato alla gestione dei tesori di proprietà di famiglie, enti e fondazioni non ancora completamente valorizzati. Della nuova società fa parte Terre Borromeo, brand che identifica i siti sul Lago Maggiore storicamente legati alla famiglia, ossia Isola Bella e Isola Madre; Rocca di Angera; parco del Mottarone; parco Pallavicino e Castelli di Cannero. La gestione manageriale ha portato a raggiungere 1 milione di visitatori nel 2023 con una previsione di fatturato a 21,6 milioni per il 2024 e una marginalità operativa del 25%. Kaleon è aperta a formule innovative per la gestione di nuove strutture e la riqualificazione e successiva apertura di proprietà terze, in Italia e all’estero, con l’obiettivo di valorizzarle e preservarne il valore, riservandosi anche la possibilità di valutare potenziali alternative strategiche a supporto di tale crescita. “In un contesto di mercato in cui si stima che il segmento del turismo culturale in Italia cresca a un tasso di oltre il 14% all’anno, fino a raggiungere gli 11 miliardi di euro di indotto entro il 2028 (+160% rispetto al 2021), la società si propone come realtà in grado di valorizzare la bellezza del patrimonio storico e culturale, offrendo una gestione dei beni (di cui le famiglie mantengono la proprietà) che fa leva sulle sinergie operative, sulla conservazione degli edifici storici e sull’attenzione a offrire ai visitatori esperienze integrate di alta qualità”, commenta Vitaliano Borromeo, presidente di Kaleon

