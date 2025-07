Kallas, ‘le sanzioni a Mosca sono le più incisive di sempre’

agenzia

Incluso divieto Nord Stream, Rosneft India e un registro navale

BRUXELLES, 18 LUG – “L’Ue ha appena approvato uno dei pacchetti di sanzioni più incisivi contro la Russia fino ad oggi. Stiamo tagliando ulteriormente il bilancio bellico del Cremlino, prendendo di mira altre 105 navi della flotta ombra e i loro complici, e stiamo anche limitando l’accesso delle banche russe ai finanziamenti”. Lo dichiara su X l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas. “I gasdotti Nord Stream saranno vietati. Un tetto massimo al prezzo del petrolio più basso – prosegue Kallas -. Stiamo esercitando maggiore pressione sull’industria militare russa, sulle banche cinesi che consentono l’elusione delle sanzioni e bloccando le esportazioni di tecnologia utilizzata nei droni”. “Per la prima volta, stiamo designando la più grande raffineria di Rosneft in India. Le nostre sanzioni colpiscono anche coloro che indottrinano i bambini ucraini. Continueremo ad aumentare i costi, quindi fermare l’aggressione diventa l’unica via d’uscita per Mosca”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA