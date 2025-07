Kallas, ‘non vediamo abbastanza aiuti entrare a Gaza’

agenzia

'Le opzioni Ue su Israele? Le ho elencate, ora tocca ai 27'

BRUXELLES, 14 LUG – “La situazione sul campo a Gaza è grave, un conto è firmare accordi sulla carta e un altro attuarli: abbiamo visto dei segnali, più camion che entrano a Gaza, ma non è abbastanza”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando alla ministeriale Ue-vicinato meridionale. Per quanto riguarda le misure possibili contro Israele per le violazioni ai diritti umane Kallas ha sottolineato: “Mi è stato chiesto di stilare una lista, ora sono i 27 a dover decidere cosa fare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA