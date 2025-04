Kallas, oltre a cessate fuoco si parli di rispetto diritto

agenzia

'Significa anche integrità, sovranità e indipedenza Ucraina'

BRUXELLES, 01 APR – “Accogliamo con favore i colloqui sul cessate il fuoco” in Ucraina “e anche i primi passi” fatti. Ma “mi dà fastidio che i colloqui sul cessate il fuoco siano tutti sugli attacchi” a cose, persone, civili, “sulle uccisioni”. “Dobbiamo essere molto fermi su questo. Abbiamo un piano” basato sul “rispetto del diritto internazionale, che significa anche la carta delle Nazioni Unite, l’integrità territoriale del paese, la sovranità e l’indipendenza di un paese. Lo stiamo supportando”. Lo ha detto l’Alta rappresentante Kaja Kallas in al Pe. Gli “strumenti” dell’Ue sono “sanzioni per far pressione sulla Russia”, “l’aggressore”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA