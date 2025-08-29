Kallas, ‘Putin si beffa degli sforzi di pace, sanzioni’

agenzia

'Capisce solo quello, misure su energia e finanza'

COPENAGHEN, 29 AGO – Gli ultimi attacchi russi all’Ucraina “mostrano che Vladimir Putin si fa beffe di tutti gli sforzi di pace e che la Russia capisce solo la pressione”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al consiglio informale Difesa di Copenaghen. “Stiamo lavorando al 19/o pacchetto di misure, ci sono molte opzioni sul tavolo, ma quello che farebbe più effetto sarebbe colpire l’energia, bloccare l’accesso al capitale e sanzioni secondarie”, ha spiegato. “Le discussioni sono in corso ma tutti capiscono che la sola cosa che funziona è la pressione”. “Oggi discuteremo della modifica ai mandati delle missioni europee per l’Ucraina, quella civile e di addestramento militare – ha aggiunto Kallas -. In questo quadro possiamo discutere quanto appetito ci sia per addestrare i militari ucraini nella parte occidentale del Paese prima che la tregua sia concordata”. “Il dibattito sulle garanzie di sicurezza è per il ‘day after’ ma, se si guarda a quello che fa Putin, non è vicino”, ha aggiunto.

