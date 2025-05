Kallas, ‘Ue può distribuire aiuti a Gaza se Israele vuole’

agenzia

Domani sarà discussa la posizione dell'Olanda su Israele

BRUXELLES, 07 MAG – “Abbiamo reso nota la nostra posizione con Israele, la perdita di vite a Gaza è intenibile e gli aiuti alla popolazione non arrivano. A questo proposito, ho offerto al ministro degli Esteri Sa’ar la possibilità che sia l’Ue a distribuire gli aiuti a Gaza se non si fidano degli altri attori in loco”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas a Varsavia per il consiglio esteri informale. Riguardo alla richiesta dell’Olanda di esaminare se Israele rispetta l’accordo di associazione con l’Ue, Kallas ha risposto: “Ne parleremo domani quando nella sessione a 27 ma è una discussione già affrontata molte volte”.

