Kamala Harris, ‘pronta al dibattito con Donald Trump’

agenzia

Lo accusa di fare marcia indietro per dubbi su accordo

NEW YORK, 25 LUG – Kamala Harris è “pronta” a un dibattito con Donald Trump. Lo ha detto la stessa vicepresidente, accusando il rivale di “fare marcia indietro” dopo aver messo in dubbio il precedente accordo sui dibattiti. Con Joe Biden la campagna di Trump si è accordata per un faccia a faccia su Abc il 10 settembre, ma ora l’ex presidente ha chiesto che il dibattito sia spostato su Fox.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA