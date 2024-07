‘Kara-Murza trasferito dal carcere in un luogo sconosciuto’

agenzia

Lo riporta la Reuters citando il servizio penitenziario russo

MOSCA, 31 LUG – L’oppositore russo Vladimir Kara-Murza – condannato a 25 anni di reclusione per essersi opposto alla guerra in Ucraina – è stato trasferito dalla colonia penale IK-16 di Omsk, dove è stato finora detenuto “verso un’altra destinazione” non meglio specificata: lo scrive la Reuters sul suo sito web citando il servizio penitenziario russo. Negli ultimi giorni anche altri detenuti politici non si troverebbero più nelle carceri in cui erano rinchiusi, stando a quanto denunciano i loro familiari e avvocati. Alcuni osservatori ipotizzano che si prepari uno scambio di detenuti tra Mosca e Occidente.

