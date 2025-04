Kashmir, quinta notte di scontri tra India e Pakistan

agenzia

Proseguono sparatorie su 'linea di controllo' dopo attentato

NEW DELHI, 29 APR – L’esercito indiano fa sapere che per la quinta notte consecutiva si sono verificate sparatorie tra i militari indiani e quelli pachistani lungo la ‘linea di controllo’ in Kashmir, il confine di fatto tra i due Paesi. Non ci sono conferme dal Pakistan. La violazione del cessate il fuoco concordato tra i due Paesi nel 2021 conferma il quadro di forte tensione tra India e Pakistan dopo l’attacco del 22 aprile in cui terroristi armati hanno ucciso 26 turisti indù nel Kashmir indiano, la regione a maggioranza musulmana amministrata da New Delhi e contesa con Islamabad. L’attacco terrorista è stato il più grave degli ultimi 25 anni verso civili.

