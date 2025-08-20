Katz approva il piano per l’occupazione di Gaza City

agenzia

GERUSALEMME, 20 AGO – Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha approvato il piano per la conquista di Gaza City da parte dell’Esercito (Idf): lo ha reso noto il ministero all’agenzia di stampa Afp. Il ministro Israel Katz “ha approvato il piano di attacco dell’esercito israeliano a Gaza City”, ha dichiarato il ministero alla Afp, aggiungendo che Katz ha anche “approvato l’emissione degli ordini di richiamo dei riservisti necessari per portare a termine la missione”, per circa 60.000 uomini.

