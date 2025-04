Katz, da asse Filadelfia a Morag è zona sicurezza Israele

agenzia

'E' l'ora di mandare via Hamas e liberare gli ostaggi'

TEL AVIV, 12 APR – “Questo è il momento finale per mandare via Hamas, liberare gli ostaggi e porre fine alla guerra”, ha affermato il ministro della Difesa Israel Katz in una dichiarazione dopo che l’esercito ha reso noto di aver preso il controllo totale dell’asse Morag. “L’Idf ha ormai completato la cattura del corridoio Morag che divide Gaza tra Rafah e Khan Younis, rendendo l’intera area tra il corridoio Filadelfia e Morag parte della zona di sicurezza israeliana”, ha detto riferendosi alla zona cuscinetto dell’Idf al confine con Gaza.

