Katz, ‘ho ordinato a Idf di fermare la nave Flotilla per Gaza’

agenzia

'A Greta e ai suoi amici dico chiaramente: tornate indietro'

ROMA, 08 GIU – Il ministro israeliano della Difesa Israel Katz afferma di aver dato istruzioni all’esercito di impedire la missione di una nave di attivisti e diretta a Gaza. Lo riferisce Times of Israel. L’imbarcazione Madleen è stata organizzata da Freedom Flotilla. Tra i 12 attivisti a bordo ci sono Greta Thunberg, l’attivista brasiliano Thiago Avila, e Rima Hassan, membro franco-palestinese del Parlamento europeo. “Ho dato istruzioni all’Idf di agire affinché la Madleen non raggiunga Gaza. All’antisemita Greta e ai suoi amici, dico chiaramente: dovreste tornare indietro, perché non raggiungerete Gaza”, afferma Katz in una dichiarazione.

