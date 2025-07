agenzia

Dopo il missile lanciato contro Israele e intercettato dall'Idf

ROMA, 01 LUG – “Lo Yemen sarà trattato come Teheran. Dopo aver colpito la testa del serpente a Teheran, colpiremo anche gli Houthi in Yemen”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz citato dal Times of Israel, dopo che questa sera un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato dall’Idf.

