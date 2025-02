Katz, pronti ad aprire porto e scalo per espulsione gazawi

agenzia

ROMA, 27 FEB – In vista della materializzazione del piano di Trump per il trasferimento dei palestinesi da Gaza, “sto rapidamente promuovendo l’istituzione di un’amministrazione di immigrazione volontaria per consentire a coloro che desiderano lasciare Gaza di farlo tramite il porto di Ashdod o l’aeroporto di Ramon”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, citato dal Times of Israel. Il ministro ha affermato che la prima fase della tregua “è completa” e che Israele “punta a riportare indietro tutti” gli ostaggi ancora a Gaza. “Il modo più efficace per garantire ciò è che Hamas sappia che l’Idf è pronta a tornare in guerra”, ha detto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA