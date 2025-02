Kazakistan: 7 persone intrappolate in una miniera a causa di un crollo

agenzia

Almaty, 17 feb. (Adnkronos/Afp) – Sette persone sono rimaste intrappolate in una miniera di rame nel Kazakistan centrale a causa di un crollo. Lo hanno reso noto le autorità locali, aggiungendo che sono in corso le operazioni di soccorso. Secondo quanto riportato dai media kazaki, l’incidente è avvenuto a una profondità di circa 640 metri.

“A causa della rottura dei cavi, al momento non c’è comunicazione con i lavoratori”, ha affermato in una nota il gestore della miniera, Kazakhmys. Non è stato specificato quando è avvenuto l’incidente, ma si è verificato presso lo stabilimento “Zhomart” dell’azienda, inaugurato nel 2006 nella regione centrale di Ulytau.

