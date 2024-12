agenzia

Astana, 27 dic. Le prime indicazioni suggeriscono che un sistema antiaereo russo potrebbe aver abbattuto l’aereo passeggeri precipitato in Kazakistan il giorno di Natale. Lo ha detto un funzionario statunitense alla Cnn, mentre le autorità hanno recuperato una seconda scatola nera che potrebbe far luce sulla causa del disastro in cui hanno perso la vita 38 persone.

