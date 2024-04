Kerakoll, ecco la nuova corporate identity

agenzia

Il brand si evolve da fornitore di materiali per l’edilizia ad aggregatore di persone per costruire luoghi migliori in cui vivere

Sassuolo (Modena), 20 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Kerakoll, società benefit certificata B Corp e realtà multinazionale attiva nel settore dell’edilizia, ha presentato il progetto pluriennale di ridefinizione del purpose aziendale e della brand identity del Gruppo, sviluppato in partnership con la global brand consultancy Interbrand. Il nuovo purpose aziendale ‘To bring together passionate thinkers and makers to build better places to live’ sintetizza l’impegno di Kerakoll nel riunire tutti gli stakeholder lungo la catena di valore, con l’obiettivo di creare luoghi migliori in cui vivere. Per farlo, il Gruppo si presenta oggi come aggregatore di persone appassionate: collaboratori, architetti, ingegneri, artigiani ed end-user che propongono e realizzano ogni giorno idee e progetti innovativi. Il contributo di Interbrand ha permesso di ridefinire le direttive strategiche del brand Kerakoll, attraverso una ricerca di insight interni ed esterni, per individuare lo status quo e le aspirazioni future. In stretta collaborazione con tutte le funzioni aziendali, Interbrand è arrivata a strutturare processi personalizzati per Kerakoll, attraverso un approccio inside-out e outside-in. ‘Building Better Together’ riassume la nuova traiettoria del brand: una guida interna ed esterna per le decisioni aziendali. “In linea con la nostra natura di B Corp, conseguita nel 2023 – ha commentato Fabio Sghedoni, Vice Presidente di Kerakoll Group – la sfida di Kerakoll per il futuro è di determinare un impatto positivo nell’industria delle costruzioni e nella società nel suo complesso. In un settore altamente frammentato e complesso, abbiamo avuto il coraggio e l’ambizione di evolverci: da fornitore di materiali in grado di soddisfare le esigenze funzionali dei clienti a piattaforma in grado di portare fiducia, efficienza ed eccellenza a tutta la filiera, coniugando obiettivi di business con finalità positive per tutti gli stakeholder di riferimento”. “In un settore guidato principalmente dagli aspetti tecnici e operativi – ha dichiarato Alessandro Dondi, Brand Marketing & Communication Director di Kerakoll Group – il nostro nuovo focus narrativo è incentrato sui benefici per le persone e l’ambiente “Insieme al team di Interbrand abbiamo ripensato il logotipo e l’identità visiva e verbale, l’intera architettura d’offerta e il sistema di packaging. La nuova brand identity è stata alimentata da ricerche sperimentali ed esperienziali, mirate ad esplorare come materiali e colori influiscano sulle relazioni tra le persone e i luoghi in cui vivono.” Sempre in collaborazione con Interbrand, nel 2022 è stato sviluppo un progetto di internal brand engagement, il K Program. L’iniziativa ha permesso di approfondire le diverse esigenze delle persone e renderle co-protagoniste del cambiamento, arrivando a definire la cultura nuova aziendale, rafforzando la leadership. “Siamo particolarmente orgogliosi – ha dichiarato Manfredi Ricca, Global Chief Strategy Officer di Interbrand – della collaborazione con Kerakoll. L’evoluzione del brand Kerakoll nasce della volontà dell’organizzazione di creare una connessione più profonda con tutti i suoi interlocutori, dai dipendenti sino ai partner. Se il ‘perché’, creare luoghi migliori in cui vivere, amplia il ruolo di Kerakoll nella vita delle persone, il ‘come’ – Building Better Together – costituisce una politica decisionale efficace e pragmatica”.

