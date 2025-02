Kerr assolta dall’accusa di molestie razziste

agenzia

Attaccante del Chelsea aveva chiamato "stupido bianco" un agente

LONDRA, 11 FEB – L’attaccante del Chelsea Sam Kerr è stata assolta dall’accusa di molestie aggravate a sfondo razzista, dopo aver definito un agente della polizia metropolitana “stupido e bianco”. L’episodio risale al 20 gennaio 2023, quando la 31enne Kerr era stata fermata e portata in una stazione di polizia in seguito ad una lite con un tassista. La nazionale australiana ha confermato di aver usato quell’espressione, negando però la volontà di rivolgere un’offesa razziale all’agente di polizia che la stava interrogando. Oggi la Kingston Crown Court di Londra non l’ha ritenuta colpevole.

