Khalil (Lilly Italy): “Orgogliosi per nuova terapia contro linfoma mantellare”

agenzia

'Con pirtobrutinib cerchiamo di dare tempo ai pazienti e alle loro famiglie per vivere la loro vita'

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) – “La nostra azienda è impegnata in ricerca e sviluppo da 150 anni, dal 1974 anche in oncologia. Oggi sono molto orgoglioso di poter annunciare che è finalmente disponibile anche in Italia pirtobrutinib, nuova terapia indicata per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare, un raro tumore del sangue che colpisce ogni anno 860 italiani, in particolare anziani”. Così Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Lilly Italy Hub, durante una conferenza stampa – oggi a Roma – sui progressi nella cura della malattia. “Stiamo lavorando per poter assicurare l’accesso alla terapia innovativa ai pazienti – sottolinea Khalil – ma per farlo è fondamentale la collaborazione con le associazioni dei pazienti, medici e con le istituzioni. Lilly è profondamente impegnata a migliorare la vita dei pazienti in varie aree terapeutiche. E oggi siamo molto felici di poter cominciare un nuovo capitolo in area oncoematologicalogica”. Negli ultimi “10 anni abbiamo visto lo sviluppo di nuove terapie, nuove soluzioni per la vita dei pazienti. Anche noi siamo impegnati al trovare soluzioni per questi pazienti che stanno cercando tempo per vivere la loro vita con la loro famiglia, tempo per vivere la loro vita”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA