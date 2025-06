Khamenei, ‘nessuna pietà per i leader israeliani’

agenzia

'Dobbiamo dare risposta forte al regime terrorista sionista'

TEHERAN, 18 GIU – La guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha affermato, in un posto su X, che il suo Paese non mostrerà “alcuna pietà” nei confronti dei leader israeliani, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a Teheran una “resa incondizionata”. “Dobbiamo dare una risposta forte al regime terrorista sionista. Non mostreremo alcuna pietà ai sionisti”, ha scritto. Ieri, Trump ha chiesto la “resa incondizionata” della Repubblica Islamica ventilando che gli Stati Uniti potrebbero facilmente assassinare Khamenei.

