Khamenei, proposta Usa su nucleare contro interessi Iran

agenzia

"L'Iran non aspetta la luce verde Usa per prendere decisioni"

TEHRAN, 04 GIU – La Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che la proposta statunitense fatto al suo paese per raggiungere un accordo sul nucleare va contro agli interessi dell’Iran. “La proposta presentata dagli americani è al 100% in contrasto con lo slogan ‘noi possiamo’”, ha dichiarato Khamenei, facendo riferimento ai principi cardine della Rivoluzione islamica del 1979 sull’indipendenza del paese. “L’Iran non aspetta la luce verde degli Usa per prendere decisioni”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA