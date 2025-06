Khamenei, sugli attacchi ai siti nucleari Trump esagera

agenzia

'Non ci arrenderemo mai agli Usa'

TEHERAN, 26 GIU – La Guida Suprema iraniana Ali Khamenei ha dichiarato in un video che il presidente Usa Donald Trump ha “esagerato” l’impatto degli attacchi statunitensi sui siti nucleari. “Non c’è stato nulla di significativo” nei raid Usa, ha aggiunto. L’Iran non si arrenderà mai agli Stati Uniti”. Lo ha detto in un messaggio video la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. E ha ribadito: “Se attaccati colpiremo nuovamente le basi statunitensi”.

