Kiev, ‘550 droni russi nella notte, record da inizio guerra’

'Del totale 478 abbattuti, neutralizzati o caduti'

(ANSA-AFP) – KIEV, 04 LUG – L’Ucraina ha fatto sapere che la Russia ha lanciato 550 tra droni e missili sul suo territorio durante la notte: un attacco che Kiev considera un record per un singolo attacco dall’inizio del conflitto, oltre 40 mesi fa. Il bilancio parla di almeno 19 persone ferite nella capitale Kiev. L’aeronautica militare di Kiev ha quindi precisato che i russi hanno attaccato l’Ucraina con 550 droni e missili durante la notte, a partire dalle 18 (le 17 italiane) di ieri, e di questi 268 sono stati abbattuti e 210 sono stati neutralizzati da contromisure elettroniche, gli altri sono caduti in zone aperte o si sono persi, mentre almeno 8 sono andati a segno: lo scrivono l’Ukrainska Pravda e altri media ucraini citando l’aeronautica militare, aggiornando e precisando i numeri dati in precedenza. L’attacco è stato definito da Kiev il più intenso dall’inizio della guerra. Detriti sono caduti, producendo danni, in almeno 33 punti. Nel dettaglio, 539 è stato il totale dei droni lanciati, di cui 330 Shahed di fabbricazione iraniana e gli altri per lo più esche per confondere la contraerea, oltre a un missile balistico Kh-47M2 Kinzhal, 6 missili balitici Iskander-M/Kn-23 e 4 missili da crociera Iskander-K. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, commentando l’attacco ha affermato che il Presidente russo Vladimir Putin lo ha sferrato deliberatamente dopo una conversazione con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il capo della diplomazia ucraina lo ha dichiarato in un post sul social network X, citato da Ukrinform. “Una notte assolutamente orribile e insonne a Kiev. Una delle peggiori finora. Centinaia di droni e missili balistici russi si sono abbattuti sulla capitale ucraina. Subito dopo che Putin ha parlato con il Presidente Trump. E lo fa di proposito. Basta aspettare! Putin mostra chiaramente il suo totale disprezzo per gli Stati Uniti e per chiunque abbia chiesto la fine del conflitto”, ha scritto Sybiha. (ANSA-AFP).

