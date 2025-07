Kiev, ‘almeno due morti e 22 feriti in un raid russo nell’est’

agenzia

'Usata una bomba aerea da 500 kg, forse persone intrappolate'

KIEV, 16 LUG – Almeno due persone sono morte e 22 sono rimaste ferite in un nuovo attacco russo su una zona commerciale nella città di Dobropillya, nell’est dell’Ucraina. Lo riferiscono le autorità locali, sottolineando che potrebbero esserci persone sotto le macerie. “I russi hanno nuovamente preso di mira deliberatamente una zona frequentata, un centro commerciale situato nel centro della città. Questa volta hanno usato una bomba aerea da 500 kg”, la cosiddetta Fab-500, ha scritto su Telegram Vadym Filashkin, governatore della regione di Donetsk. “È probabile che le persone siano ancora intrappolate sotto le macerie e la ricerca di sopravvissuti continua”, ha aggiunto postando foto che mostrano una strada coperta di detriti, edifici distrutti e negozi con le vetrine distrutte dall’esplosione. “Il numero delle vittime non è ancora stato confermato. Questo è un orribile, stupido, terrorismo russo. Semplicemente un tentativo di uccidere il maggior numero possibile di persone. La Russia è solo attacchi vili come questo”, ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale postato su X.

