Kiev, attacco russo a istituto penitenziario, 16 morti

Nella regione di Zaporizhzhia, i feriti sono 35

ROMA, 29 LUG – Almeno 16 persone sono state uccise e altre 35 sono rimaste ferite la notte scorsa in un attacco russo contro un istituto penitenziario nella regione di Zaporizhzhia, nell’Ucraina sud-orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’Amministrazione militare della regione, Ivan Fedorov, come riporta Ukrainska Pravda. “Nella notte, il nemico ha bombardato la regione di Zaporizhzhia otto volte, in precedenza con le Fab (le bombe aeree teleguidate, ndr). Hanno colpito anche la colonia penale: 16 persone sono morte e 35 sono rimaste ferite”, ha affermato Fedorov, aggiungendo che nell’attacco l’istituto penitenziario è stato distrutto e alcune abitazioni vicine sono state danneggiate.

