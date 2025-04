Kiev, ci interessa controllo centrale Zaporizhzhia insieme a Usa

agenzia

Afferma il ministro dell'Energia Herman Galushchenko

ROMA, 17 APR – L’Ucraina è interessata a controllare la centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp) insieme agli Stati Uniti: lo ha affermato il ministro dell’Energia di Kiev, Herman Galushchenko, durante un intervento al centro studi Atlantic Council di Washington, come riporta Rbc-Ucraina. Se il mondo permettesse alla Russia di mantenere la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ciò potrebbe distruggere la fiducia nell’energia nucleare e avvicinare un nuovo disastro simile a quello di Chernobyl: gli Stati Uniti e l’Ucraina sono pronti a neutralizzare questa minaccia, ha detto il ministro. L’Ucraina e gli Stati Uniti hanno un interesse comune nel restituire la centrale al controllo ucraino e ripristinarne il funzionamento, ha aggiunto. La centrale “può offrire nuove opportunità di cooperazione tra noi, ad esempio per quanto riguarda le esportazioni di elettricità – ha affermato Galushchenko -. Inoltre, avremo bisogno di più elettricità per qualsiasi progetto che possa essere realizzato in Ucraina, insieme agli Stati Uniti. Abbiamo bisogno di più elettricità per la ricostruzione su larga scala del Paese, e questo è molto importante”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA