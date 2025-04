Kiev convoca ambasciatore cinese, ‘Pechino coinvolta in guerra’

agenzia

'Loro aziende avrebbero aiutato Mosca con materiale bellico'

KIEV, 22 APR – Il ministero degli Esteri ucraino ha convocato l’ambasciatore cinese per esprimere “seria preoccupazione”, sostenendo che combattenti cinesi sono stati arruolati nell’esercito russo e aziende cinesi avrebbero aiutato la Russia a produrre materiale bellico. “Il viceministro degli Esteri Yevhen Perebyinis ha sottolineato che la partecipazione di cittadini cinesi alle ostilità contro l’Ucraina a fianco dello Stato aggressore, nonché il coinvolgimento di aziende cinesi nella produzione di prodotti militari in Russia, sono motivo di seria preoccupazione e contraddicono lo spirito di partenariato tra Ucraina e Cina”, si legge in una nota.

