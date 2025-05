Kiev, ‘drone marittimo ha abbattuto caccia russo sul Mar Nero’

agenzia

E' la prima volta, nel 2024 abbattuti due elicotteri

ROMA, 03 MAG – Una unità speciale della difesa ucraina, in collaborazione con i Servizi di Sicurezza ucraini e le Forze di Difesa ucraine (Diu), ha eliminato ieri un aereo russo da combattimento Su-30 sul Mar Nero. Lo riferiscono le Forze di difesa su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform. Si tratta, secondo la fonte, della prima distruzione al mondo di un aereo da combattimento da parte di un drone marittimo. L’attacco è stato effettuato da soldati dell’unità speciale Gruppo 13 della Diu con un missile del motoscafo senza pilota Magura. Il caccia multiruolo russo, il cui costo si stima sia di circa 50 milioni di dollari, ha preso fuoco in volo ed è precipitato in mare. L’attacco all’aereo da guerra è avvenuto nelle acque vicine al porto di Novorossijsk, dove i russi – afferma Kiev – “stanno seppellendo i resti della Flotta del Mar Nero”. Il 31 dicembre 2024 un drone dello stesso tipo in uso alle truppe ucraine, hanno distrutto per la prima volta un obiettivo aereo: in quel caso, due elicotteri russi Mi-8.

