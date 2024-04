Kiev, ‘la situazione militare si è notevolmente deteriorata’

agenzia

Lo ammette il comando ucraino. I russi premono nel Donbass

KIEV, 13 APR – La situazione militare sul fronte orientale dell’Ucraina si è “notevolmente deteriorata” per Kiev, secondo quanto ha ammesso il comando militare ucraino. “La situazione sul fronte orientale si è notevolmente deteriorata negli ultimi giorni”, ha dichiarato sul suo canale Telegram il comandante delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, constatando una “intensificazione”, dopo le elezioni presidenziali russe, dell’offensiva delle forze di Mosca, la cui spinta si concentra in direzione di Chasiv Iar, nella regione di Bakhmut, nel Donetsk. Sysrsky ha aggiunto comunque che le zone “più problematiche” per l’Ucraina “sono state rinforzate”, anche con mezzi di difesa antiaerea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA