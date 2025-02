Kiev, l’inviato Usa Kellogg sarà in Ucraina il 20 febbraio

agenzia

Prima incontro con l'amb. Zappia, 'Italia partner prezioso'

KIEV, 10 FEB – L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per la guerra in Ucraina visiterà il Paese il prossimo 20 febbraio. Lo ha annunciato oggi una fonte nell’ufficio del presidente ucraino. Trump sta spingendo per una rapida fine del conflitto e ha incaricato l’inviato speciale Keith Kellogg – la cui visita avverrà pochi giorni prima del terzo anniversario dell’invasione russa del 24 febbraio – di elaborare un piano per fermare i combattimenti. Poco prima Kellogg aveva incontrato l’ambasciatrice italiana Mariangela Zappia per discutere della cooperazione nello sforzo di ripristinare la stabilità e la pace in Ucraina e nella regione. “L’Italia è un prezioso partner transatlantico”, ha scritto su X.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA