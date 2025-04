Kiev nega di essere ‘d’accordo al 90%’ con la proposta Usa

agenzia

Ministero Difesa: 'Non possiamo fare valutazioni in percentuali'

ROMA, 19 APR – Il ministero della Difesa ucraino ha smentito le notizie secondo cui Kiev sarebbe d’accordo “al 90%” con il piano di pace di Trump presentato a Parigi, come sostenuto dal New York Post citando fonti Usa. In una dichiarazione a Sky News, il ministero ucraino ha affermato di “non prendere decisioni politiche”, e pertanto di non poter effettuare “valutazioni percentuali”.

