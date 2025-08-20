Kiev, ‘nella notte 2 missili e 93 droni russi sull’Ucraina’

agenzia

Abbattuti un missile e 62 velivoli senza pilota

ROMA, 20 AGO – Le forze russe hanno attaccato l’Ucraina la notte scorsa con due missili balistici Iskander-M e 93 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev. Le difese aeree del Paese hanno abbattuto o neutralizzato con sistemi di guerra elettronica un missile Iskander-M e 62 velivoli senza pilota nel nord e nell’est del Paese. Nell’attacco sono state colpite 20 località.

