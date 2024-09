Kiev, nella notte abbattuto un missile russo e 10 droni Shahed

agenzia

'In totale sono stati rilevati e tracciati 17 bersagli aerei'

ROMA, 15 SET – Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto nella notte un missilee dieci droni Shahednrussi Shahed nella notte. Lo ha reso noto l’aeronautica militare delle Forze armate dell’Ucraina in un post su Telegram, riferisce Ukrinform. In totale sono stati rilevati e tracciati 17 bersagli aerei. “Gli invasori hanno attaccato la regione di Odessa con due missili balistici Iskander-M lanciati dalla Crimea temporaneamente occupata e un missile guidato Kh-59 lanciato dallo spazio aereo della parte temporaneamente occupata della regione di Zaporizhia e 14 droni d’attacco Shahed (aree di lancio: Kursk in Russia, Chauda in Crimea)”, è il resoconto delle forze ucraine, “L’aeronautica militare, le truppe missilistiche antiaeree, i gruppi di fuoco mobili e le unità EW delle Forze di difesa ucraine sono state coinvolte nel respingere l’attacco aereo nemico. Le forze ucraine hanno abbattuto un missile guidato Kh-59 e 10 UAV sulle regioni di Dnipropetrovsk, Sumy, Poltava e Mykolaiv”. Secondo Ukrinform, inoltre, ad oggi la Russia tiene schierate 16 navi da guerra nel Mar Nero, sette delle quali armate con fino a 48 missili da crociera Kalibr.

