Kiev, non ci interessa annessione del territorio di Kursk

'L'offensiva in Russia cesserà se Mosca accetterà una pace equa'

ROMA, 13 AGO – L’Ucraina non cerca di impadronirsi di territori stranieri: Kiev non è interessata a conquistare il territorio della regione di Kursk, “gli obiettivi delle Forze armate dell’Ucraina sono solo le strutture militari e contingenti militari” russi. Così il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhii Tyhiy, riporta Rbc-Ucraina. “È stata la Russia a portare la guerra in Ucraina ed è giusto che ora questa guerra ritorni in territorio russo – ha aggiunto -. Quanto prima la Russia accetterà di ristabilire una pace equa, tanto prima cesseranno le incursioni ucraine sul territorio russo”.

