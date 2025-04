Kiev, ‘non ci si può fidare di Putin, valuteremo i fatti’

agenzia

'Noi per una tregua di 30 giorni, loro disponibili per 30 ore'

ROMA, 19 APR – “La posizione dell’Ucraina rimane chiara e coerente: l’11 marzo a Gedda abbiamo accettato incondizionatamente la proposta Usa di un cessate il fuoco provvisorio completo per 30 giorni. La Russia ha rifiutato” e “Putin ha ora rilasciato dichiarazioni sulla sua presunta disponibilità a un cessate il fuoco: 30 ore invece di 30 giorni. Purtroppo, abbiamo una lunga storia di dichiarazioni non corrispondenti alle azioni. Sappiamo che non ci si può fidare delle sue parole e valuteremo i fatti, non le parole”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha.

