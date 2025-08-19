agenzia
Kiev offre intesa, 100 miliardi di armi Usa per garanzie
Ft, anche accordo da 50 miliardi per droni
NEW YORK, 18 AGO – L’Ucraina offre di acquistare 100 miliardi di dollari di armi americane finanziate dall’Europa come parte di un accordo per ottenere garanzie statunitensi sulla sua sicurezza dopo un accordo di pace con la Russia. Lo riporta il Financial Times citando alcuni documenti, in base ai quali la proposta prevede anche un accordo fra Kiev e Washington per produrre droni con aziende ucraine.
