Kiev, oggi lutto nazionale per vittime attacco Kryvyi Rih

agenzia

Venerdì scorso:18 morti, tra cui nove bambini, e 74 feriti

ROMA, 06 APR – Il governo ucraino ha annunciato per oggi il lutto nazionale in onore delle vittime dell’attacco russo di venerdì scorso contro Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky, che ha provocato 18 vittime, tra cui nove bambini, e 74 feriti. “Le città e i villaggi dell’Ucraina dichiarano il sei aprile giorno di lutto per le vittime dell’attacco di Kryvyi Rih”, ha scritto su Telegram il vicepremier e ministro dello Sviluppo comunitario e territoriale Oleksiy Kuleba. Lo riporta Ukrainska Pravda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA