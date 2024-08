Kiev, pioggia di 3 missili e 69 droni russi sull’Ucraina

agenzia

66 abbattuti o intercettati elettronicamente, oltre a un missile

ROMA, 21 AGO – Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa 3 missili e 69 droni sull’Ucraina, 66 dei quali sono stati abbattuti o messi fuori combattimento elettronicamente: lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare ucraina. Cinquanta droni sono stati abbattuti in 14 regioni inclusa quella di Kiev. Altri 16 sono stati intercettati con contromisure elettroniche. I russi hanno lanciato inoltre 2 missili balistici Iskander-M/KN-23 dalla regione di Voronezh e un missile guidato X-59/X-69 dalla regione di Kursk, che è stato distrutto. In mattinata un altro drone russo ha sorvolato la regione di Cherkasy ma non è chiaro se sia stato abbattuto

