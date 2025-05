Kiev, pronti a incontro ma Mosca ci dia memorandum prima

agenzia

'Ha ancora 4 giorni prima della partenza per Istanbul'

ROMA, 28 MAG – L’Ucraina si dice pronta a nuovi colloqui con la Russia, ma vuole ricevere prima il memorandum di Mosca per garantire che l’eventuale incontro del 2 giugno a Istanbul abbia successo. “Non ci opponiamo a ulteriori incontri con i russi e attendiamo il loro ‘memorandum’, affinché l’incontro non sia vuoto e possa davvero avvicinarci alla fine della guerra. La parte russa ha almeno altri quattro giorni prima della partenza per fornirci il suo documento da esaminare”, scrive su X il ministro della Difesa Rustem Umerov.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA