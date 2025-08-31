Kiev, quasi 400 attacchi russi su Zaporizhzhia in 24 ore

agenzia

Si lavora a ripristino elettricità, blackout dopo raid a Odessa

ROMA, 31 AGO – Quasi 400 attacchi sono stati sferrati ieri dalle forze armate russe sulla regione di Zaporizhzhia dove si lavora senza sosta per ripristinare l’elettricità. Blackout invece a Odessa, bersaglio dei droni russi durante la notte. Il 30 agosto, le forze russe hanno effettuato 391 attacchi su 16 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, uccidendo una persona e ferendone altre 37. Il capo dell’Amministrazione Militare Regionale di Zaporižžja, Ivan Fedorov, lo ha riferito su Telegram, secondo Ukrinform. “Il nemico ha lanciato 10 attacchi missilistici su Zaporizhzhia, cinque attacchi aerei su Komyšuvacha, Bilohiria e Malynivka. Due attacchi con Mlrs hanno preso di mira Plavni e Charivne”, si legge nel comunicato. Secondo il capo della regione, 286 droni di vario tipo (per lo più FPV) hanno attaccato Zaporizhzhia, Chervonodniprovka, Plavni, Huliaipole, Orikhiv, Shcherbaky, Novodanylivka, Vasynivka, Mala Tokmachka, Charivne, Preobrazhenka, Novopavlivka e Dolynka. Inoltre, 88 attacchi di artiglieria hanno colpito le aree di Plavni, Huliaipole, Shcherbaky, Novodanylivka, Mala Tokmachka e Charivne. Blackout quasi totale a Odessa, a seguito di un attacco di droni russi. Lo riferisce il capo dell’Amministrazione Militare Regionale di Odessa, Oleh Kiper, su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. “La città di Chornomorsk e i suoi dintorni sono stati colpiti più duramente. L’attacco ha danneggiato le infrastrutture energetiche”, ha scritto. Attualmente, oltre 29.000 utenti sono senza elettricità. I ;;lavori di ripristino sono già iniziati e le infrastrutture critiche funzionano grazie ai generatori.

