Kiev, raid russo su Kherson, due morti e medico ferito

Doppio attacco, parziale blackout

ROMA, 27 MAR – Un raid russo ha colpito il centro di Kherson uccidendo due persone e ferendone altre quattro. Tra i feriti c’è un membro dell’equipaggio di un’ambulanza che stava soccorrendo un uomo ferito in un attacco russo avvenuto poco prima. In città c’è stata una parziale interruzione della corrente. Lo sostiene la Procura regionale di Kherson, come riportano i media ucraini.

