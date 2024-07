Kiev, respinto nella notte massiccio attacco russo

agenzia

'Distrutti tutti i droni kamikaze nemici diretti sulla capitale'

ROMA, 21 LUG – Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con 5 missili e una quarantina di droni contro l’Ucraina, ma le difese di Kiev hanno in gran parte respinto l’offensiva aerea di Mosca. Tutti i droni kamikaze nemici diretti a Kiev, infatti, sono stati distrutti mentre si avvicinavano alla capitale ucraina, ha reso noto su Telegram il capo dell’Amministrazione regionale della città, Sergii Popko. L’alto funzionario non ha precisato il numero di droni abbattuti, ma ha osservato che nelle ultime due settimane questo è almeno il quinto tentativo consecutivo dell’esercito russo di attaccare la capitale con i droni. Da parte sua, l’Aeronautica militare ha fatto sapere che la notte scorsa i russi hanno lanciato sull’Ucraina un totale di 39 droni d’attacco Shahed, tre missili balistici Iskander-M e due missili guidati X-59/69. Le difese aeree ucraine – dispiegate nelle regioni di Sumy, Poltava, Kiev, Chernihiv, Kherson, Dnipro, Donetsk, Mykolaiv, Odessa e Cherkasy – hanno abbattuto 35 droni. Inoltre, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram, i due missili guidati X-59/69 “non hanno raggiunto i loro obiettivi grazie alle contromisure attive”.

