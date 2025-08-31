Kiev, riconquistato un villaggio vicino a Kupyansk

agenzia

Nell'Oblast di Kharkiv

ROMA, 31 AGO – L’esercito ucraino ha riconquistato il villaggio di Myrne, vicino a Kupyansk, nell’Oblast di Kharkiv, secondo le mappe aggiornate di DeepState pubblicate il 29 agosto. Le posizioni consentivano in precedenza alle truppe russe di controllare la strada che conduceva alla città di Kupiansk, circa 104 chilometri a est di Kharkiv, il capoluogo regionale. Lo riporta il Kyiv independent. La ripresa del controllo sul villaggio è stata confermata da Viktor Trehubov, portavoce del Gruppo Operativo-Strategico di Dnipro. “Al momento, i russi sono stati cacciati da Myrne. Non ci sono informazioni su soldati russi feriti o uccisi. Le nostre forze stanno avanzando ulteriormente”, ha dichiarato Trehubov al notiziario Suspilne. Intanto gli abitanti di Kupyansk continuano a sopportare condizioni umanitarie disastrose a causa dei continui attacchi russi. “Purtroppo, oggi a Kupiansk non ci sono elettricità, gas o acqua – ha detto Andriy Besedin, capo dell’amministrazione militare-civile della città – e il ripristino è impossibile a causa dell’intensità dei bombardamenti e della distruzione causata quotidianamente dalle truppe russe”, ha dichiarato a Novyny.live. Ha aggiunto che in città rimangono circa 1.800 civili, rispetto a una popolazione prebellica di circa 30.000 abitanti. Le condizioni sono particolarmente gravi sulla riva destra della città, dove circa 870 residenti sono intrappolati senza accesso ai servizi di base. “Vivono in condizioni quasi disumane. Non possiamo fornire alcun servizio amministrativo o sociale”, ha affermato Besedin. Le autorità locali sono riuscite a mantenere i servizi essenziali solo nel distretto di Prystinske, un gruppo di nove insediamenti più piccoli all’interno della comunità di Kupiynsk. Le forze russe continuano a lanciare attacchi in tutta la regione di Kharkiv, anche contro l’omonimo capoluogo regionale, la seconda città più grande dell’Ucraina vicino al confine con la Russia.

